Politiet: 47-årig mand død af stump vold - to mænd sigtet for drab

Midt- og Vestjyllands Politi har her til morgen anholdt to mænd og sigtet dem for drab på den 47-årige lokale mand, der søndag blev fundet død i et skovområde ved Borris skydeterræn.

Borris: Politiet efterforsker sagen om den 47-årige mand, der søndag blev fundet død ved Borris, som en drabssag.

Det oplyser efterforskningsleder Tue Nissen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden er ifølge obduktionsrapporten blevet udsat for stump vold mod hovedet og havde pådraget sig et kraniebrud, som kostede ham livet.

Tirsdag klokken 04.15 blev en 38-årig mand anholdt, og fire timer senere blev en 31-årig mand anholdt - begge fra lokalområdet - og sigtet for manddrab på den 47-årige. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning over middag, oplyser politiet.

Begge mænd kendte den 47-årige, men politiet ønsker ikke at fortælle, hvordan deres relation til den afdøde var, ligesom man heller ikke vil fortælle, hvordan man kom på sporet af de to mænd.

Sikkert er det, at den 47-årige blev fundet i skovområdet ved Borris Øvelsesterræn søndag eftermiddag af en forbipasserende, som slog alarm til politiet. Efterfølgende rykkede politiet talstærkt ud for at finkæmme område med hunde.

Ifølge efterforskningsleder Tue Nissen kan volden mod den 47-årige mand være begået andre steder end det skovområde, hvor han blev fundet død.

Her til morgen gik hjemmeværnet i gang med at spærre en adresse af på Åboulevarden i Tarm, som skal undersøges nærmere. Efterforskningslederen ønsker ikke at bekræfte, om det har sammenhæng med drabssagen fra Borris.

Dagbladet følger sagen.