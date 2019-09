Politieskorte, motorvej og lange dage: 73-årige Mads-Peder er hjemme efter cykelturen fra Italien til Borris

BORRIS: Det er tid til at puste ud. Både de, der har fulgt med i 73-årige Mads-Peder Ammitzbøls cykeltur hjem fra Italien, og for hovedpersonen selv.

Sidstnævnte begav sig tirsdag 27. august ud på en cykeltur af de længere, da han hentede en ny racercykel ved Bianchi-fabrikken tæt ved Milano i Italien og cyklede den hjem til Borris.

På forhånd havde Mads-Peder anslået turen til at tage fem dage. Derfor regnede han med at være hjemme lørdag mellem klokken 16-17, og det kom meget tæt på at holde stik.

- Jeg kom hjem lørdag klokken 17.10, så det er ikke helt galt i forhold til planen. Der var både islagkage og gæster, der hjalp mig med at spise den, siger Mads-Peder Ammitzbøl.

Sidste gang han cyklede hjem fra selvsamme Bianchi-fabrik med en ny cykel var for omkring seks år siden, og den rutinerede cyklist nød gensynet med turen, som blandt andet gik forbi Comosøen og alperne.

- Det har været fantastisk at tage turen igen nede fra alperne, op gennem Europa og se udviklingen, der er sket. Det var fascinerende, og det giver en fantastisk geografisk indsigt i Europa, siger Mads-Peder.

Selvom turen mestendels har budt på betagende oplevelser, så har der også været et par af de mere 'spændende' af slagsen, foruden de tre-fire gange om dagen, hvor Mads-Peder og kammeraten i følgebilen, som fulgte ham hele vejen hjem, blev væk fra hinanden.

Den ene af gangene blev han snydt af ændringer i vejens forløb. Ændringer, som ifølge Mads-Peder var uskiltede og betød, at han pludselig befandt sig på en motorvej.

- Der var ikke lige nogen skilte. Men så hoppede jeg af cyklen og luskede over i den anden side af motorvejen og cyklede tilbage. Det var der ingen, der dyttede over. De kunne nok se flaget og forstod, at jeg var blevet klar over, at jeg skulle den anden vej, siger Mads-Peder.

Det andet tilfælde bød på politieskorte omkring Bergamo nordøst for Milano.

- Det var, fordi min chauffør holdt ind til siden, og så tog han kortet frem og lagde det på kølerhjelmen af bilen. Det så politiet, og så stoppede de og spurgte, om der var noget, de kunne hjælpe med. De valgte så at kørte eskorte for os i et kvarters tid, så vi kom igennem et område med svær trafik. De kunne godt se, at vi ikke kunne klare det, siger Mads-Peder.

- Det var første gang, jeg prøvede det, og det var faktisk ret sjovt, griner han.