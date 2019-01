Politi vil have praj om mistænkelig varevogn

RINGKØBING-SKJERN: I løbet af ugen har der været flere indbrud i kommunen, blandt andet i Videbæk, Spjald, Tarm og Lem.

Så da politiet onsdag fik et tip om, at der kørte en mørkegrå Mercedes Sprinter med lettiske nummerplader rundt i et boligkvarter i Videbæk, blev interessen vakt.

- Vi vil gerne høre mere om bilen, hvis nogen skulle kende noget til den, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Varebilen, der blev set på Rosenalle og Guldregnalle ved 7.30-tiden onsdag morgen, manglede højre baglygte. Bilen har reflekser hen over toppen af bagenden, og på siden af den stod der "Trans Fleet".

I øvrigt er der blevet anmeldt endnu to indbrud. På Vandmøllevej blev der knust en rude i en terrassedør i tiden fra mandag formiddag til onsdag middag. Det er uvist, om der er stjålet noget.

Der har også være indbrud ved Tim Kirke, der har fået sit skur brudt op. Her mangler en orange havetraktor, en hækkeklipper, en elektriske hækkeklipper samt en motorsav, alle af mærket Husqvarna.