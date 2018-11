Politi finder stadig ulovlige knive

RINGKØBING/SKJERN: Man skal være meget påpasselig med at bestille knive hjem over nettet. Især hvis de er ulovlige. Det har lokalpolitiet i Ringkøbing tidligere advaret om efter at der i begyndelsen af året var en stor stigning i politikredsen i antallet af sager om ulovlige knive, der bliver importeret fra udlandet. Og nu er den gal igen. På det seneste har politiet alene i Ringkøbing-Skjern sigtet fire mænd på henholdsvis 19, 28, 43 og 50 år for at bestille ulovlige knive hjem via nettet. Politiet fanger knivene i lufthavnen og så venter der mændene en sigtelse for overtrædelse af knivloven. Første og anden er straffen bøder på 3000 kroner, mens tredje gang falder der en fængselsdom.