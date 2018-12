Politi fik anmeldelse om vanrøgt

Politiets og dyrelæges besøg hos ældre landmand nær Arnborg endte med aftale om, at visse forhold for hans kødkvæg skal forbedres.

ARNBORG: Politiet og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen aflagde onsdag besøg har en ældre landmand nær Arnborg.

- Vi havde modtaget en anmeldelse om, at nogle af hans kødkvægskreaturer, der gik ude, ikke var ved godt huld og ikke så ud til at kunne komme i ly for dårligt vejr, siger politikommissær Poul Østergaard fra Særlovscentret i Viborg.

Politiets center i Viborg har særlig ekspertise i at behandle dyreværnssager, og en patrulje fra politiet i Ringkøbing og fra Særlovscentret blev sendt af sted sammen med dyrlægen fra Fødevarestyrelsen.

- Heldigvis var det ikke så slemt, da det kom til stykket. Manden havde cirka 35 kreaturer gående, fordelt på forskellige marker og bygninger. Et enkelt dyr blev aflivet, og vi fandt to døde dyr, men dødsfaldene skyldtes efter alt at dømme ikke vanrøgt, men var naturlige, siger Poul Østergaard, der peger på, at der var foder nok til dyrene på bedriften.

Landmanden aftalte forskellige ændringer med politiet og dyrlægen, blandt andet om bedre mulighed for dyrene for at komme i ly i forbindelse med dårligt vejr.

Der vil så senere blive fulgt op på sagen, og Fødevarestyrelsen vil vurdere, om der er grundlag for at gå videre med den.

- I næsten alle tilfælde, når der er tale om vanrøgtssager, handler det om ældre landmænd, der stadig har nogle dyr gående, som de ikke rigtig magter at passe længere, eller om landmænd, der psykisk er gået helt ned og ikke længere kan klare at tage sig af bedriften. Der er bestemt ikke tale om mennesker, der nyder at pine dyr, fastslår politikommissæren.

- Heldigvis ser vi færre og færre af disse sager. Der er ikke er så mange tilbage af den gamle generation af landmænd, og bedrifterne i dag omfatter som regel mange dyr, der er under nøje kontrol.