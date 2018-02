Politi: Ingen forbindelse mellem tre børnelokker-sager

Kæden springer af

- Manden kørte i en almindelig lille grå personbil og spurgte drengen om vej til svømmehallen. Drengen forsøgte at forklare vejen, da manden spurgte, om ikke drengen kunne hoppe i bilen for at vise vej, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Måske ville manden blot have hjælp til at finde vej. Manden gjorde intet for at tilskynde drengen til at komme ind i bilen, efter at han takkede nej. Politiet finder dog episoden mistænkelig.

- Der, hvor kæden springer af, er, når han beder drengen om at hoppe ind i bilen. Det er ikke normalt at gøre i dag, hvor man kan bruge sin telefon og gps, siger Bjarne Højmark.