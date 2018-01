Plejehjemsleder kritiserer planlagt røntgenlukning

Skjern-Tarm: Region Midtjyllands beslutning om at lukke røntgenafdelingen i Tarm i tre en halv måned på grund af personalemangel i Herning får nu kritik af plejehjemsleder Ove Nielsen fra Klokkebjerg i Skjern.

- Der er ingen tvivl om, at det kommer til at gå hårdest ud over de ældre. Mange af vores beboere er demente, og for dem gør det en stor forskel, om de kan tage til Tarm for at få taget et røntgenbillede efter et fald, eller de skal sendes helt til Herning. Det vil være en stor belastning, fordi det tager længere tid, og de skal have en pårørende eller personale med, siger han og fortsætter:

- Jeg forstår ikke, at man er parat til at lukke et velfungerende tilbud her for at opretholde afdelingen i Herning. Det er ikke en fornuftig løsning, lyder der fra Ove Nielsen.

Plejehjemslederen står ikke alene med kritikken. De to regionsrådsmedlemmer Marianne Karlsmose (KD) og John G. Christensen (S) arbejder lige nu på at få ændret den administrative beslutning.

Begge har svært ved at se logikken i, at yderområderne skal betale hele prisen for centrale bemandingsproblemer.

Personalet i Tarm har selv foreslået, at alle røntgenafdelingerne bidrager til at løse personalemanglen. Det kunne ske ved at lukke i Tarm et par dage om ugen og opretholde tilbuddet de øvrige hverdage.

Foreløbig står den administrative beslutning ved magt.

Ove Nielsen fra Klokkebjerg tøver ikke med at kalde røntgenlukningen for centralisering af værste skuffe.

- Det er pudsigt, at staten lige nu sender arbejdspladser ud i landet, fordi man mener, at centraliseringen er gået for vidt. Men i regionen løser man problemer ved at centralisere endnu mere, siger han og opfordrer folkene i regionen til at tænke sig om en ekstra gang.

- Det går ud over de svageste, hvis man fastholder at lukke afdelingen ned. Det kan godt være, at det i første omgang bare er for en periode, men selvfølgelig er vi bange for, at det bare er første skridt til en permanent lukning, siger Ove Nielsen.

Det er planen at lukke røntgenafdelingen i Tarm fra den 5. februar til den 29. maj.