Plejehjemsbeboere fik forsødet tilværelsen for 124.000 kroner

BORRIS: 124.000 kroner er mange penge, og det er beløbet, som beboerne på Åstedparken i Borris har fået glæde af i det forgangne år.

Det kunne formand for Åstedparkens Vennekreds, Tage Hansen oplyse på foreningens generalforsamling for nylig. Det lykkedes foreningen at indsamle 120.000 kroner, der skulle gå til at forsøde beboernes hverdag. Dermed gav det et underskud på 4000 kroner, men foreningen har en formue på omkring 120.000 kroner i forvejen, så det bliver ikke at mærke. Tage Hansen fortæller til Dagbladet, at midlerne til arbejdet er på niveau med tidligere år.

Vennekredsen modtager 8000 kroner i kontingenter årligt, og i årets løb er der givet en anonym gave på 25.000 kroner, ligesom vennekredsen har modtaget penge fra Dalager Marked. Oveni er der tjent 71.000 kroner ved arrangementer i årets løb. Dog har der også været udgifter til disse arrangementer, som er blevet trukket fra den pulje.

- Det er et dejligt arbejde, for beboerne er så glade for det, og de påskønner indsatsen, fortæller Tage Hansen.