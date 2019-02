Plejehjem fejrer jubilæum med fest og udvidelse

Stauning: På lørdag 9. februar er det 10 år siden, at Stauning Friplejehjem første gang slog dørene op. Festlighederne begynder klokken 16 med musikalsk underholdning for alle i Stauning Kirke ved Inge-Dorthe Kaasgaard og Inger Kold.

Derefter er der åbent hus med vin og kransekage på Stauning Friplejehjem og afsløring af en stor tung gave fra friplejehjemmets støtteforening.

Klokken 18.00 står støtteforeningen for et en jubilæumsfestmiddag i Stauning Sognegaard, hvis rammer med 180 tilmeldte gæster bliver fyldt til bristepunktet.

Selvom plejehjemmet nu har eksisteret i et årti, var det ikke helt nemt i de første år, men i dag er plejehjemmets økonomi så solid, at bestyrelsen har besluttet at udvide de nuværende 13 lejligheder til 15 i løbet af 2019.

Efter planen står de to nye lejligheder klar til brug i juni. Det er anden gang, at Stauning Friplejehjem bliver udvidet i de ti år, det har eksisteret, lyder det i en pressemeddelelse fra plejehjemmet.

Der er også blevet lavet flere andre store investeringer i årenes løb. For et par år siden blev der installeret loftlifte i alle lejligheder, og året efter kom det nye gulve på hele plejehjemmet.

Ifølge plejehjemsleder Karina Nielsen så indhenter de for tiden også tilbud på nye kaldeanlæg.