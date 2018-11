Plejehjem: Engang var der ansigt til ansigt-tid. Nu er der ansigt til computer-tid

Ringkøbing: - Vi skal så meget holde tungen lige munden for få tingene til at nå sammen. Det skal vi virkelig. Vi er udfordret, fordi vores borgere bliver mere og mere komplekse, og det er svært at få lønkronerne til at hænge sammen. Vi nyder godt af frivillige, der vil hjælpe os, og vi har fået værdighedspenge og klippekort, men til plejen løber folk stærkt.

Sådan fortæller Birgitte Gyldenberg, leder af Fjordparkens Ældrecenter i Ringkøbing, som har 14 almindelige plejeboliger, ti ældreboliger, 12 akutpladser og 12 skærmede demenspladser.

Uden at tage stilling til debatten mellem kommune og friplejehjem giver hun udtryk for, at de kommunale plejehjem er under pres. Foruden kerneopgaven med at passe beboerne skal der findes tid til uddannelse af elever og tid til dokumentation.

- Vores beboere bliver stadig mere tunge og demente, som har brug for meget én-til-én person. Det er svært. Vi har hele tiden personale og elever, som skal uddannes. Der skal være tid til kerneopgaven, som er at passe de gamle mennesker og hjælpe dem til at have et værdigt, aktivt liv. Så vi kunne godt være flere varme hænder. Det kunne vi sagtens. Vi bruger også meget tid på at sidde og dokumentere. Det stiller store krav. Den tid går fra vores borgerne. Engang var der a til a-tid. Ansigt til ansigt. Nu er det a til c-tid: Ansigt til computer-tid, siger Birgitte Gyldenberg.

Ældrecentret er sårbart, når der opstår kritiske situationer.

- Der skal ikke være mange udfordringer; det kan være en meget urolig borger, en dement, som vi er nødt til at sætte fast vagt på, før det kan betyde meget for vores budget. Jeg plejer at sige, at vi skal spare i fredstid, så vi har noget bruge i krigstid. Det er med at få ressourcerne afstemt, så beboerne får omsorgen, når der de har brug for det, siger Birgitte Gyldenberg.

Hun har arbejdet i ældresektoren siden 1986.

- Vi har været barberet så langt ned, at vi ingenting kunne. Nu er det, som om det er vendt, for nu får vi puljer, blandt andet med klippekort og værdighedspenge, til at forsøde tilværelsen for beboerne. Men puljerne burde ikke være dét, der gør, at vi kan få tingene til at fungere. Puljerne burde blot være glasuren på kransekagen, siger Birgitte Gyldenberg.

Også på Fjordparken er der en stor gruppe frivillige, som er blevet en stor del af hverdagen.

- Havde vi ikke de frivillige, var der aktiviteter, som ikke blev udført. De laver alle de gode ting omkring de ældre. Personalet har ikke overskud til at lave banko, sangeftermiddage og skubbeture. Livet ville blive trist uden de frivillige, siger Birgitte Gyldenberg.