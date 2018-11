Plantedag i Ejner Melballes Have

TARM: Frø er sået, buske er plantet, og til næste år blomstrer fællesskabet for alvor i Ejner Melballes Have i Tarm.

Frivillige var mandag i gang med at plante på grunden, hvor der tidligere var et meget nedslidt hus, som nu er nedrevet. Det er Tarm Udviklingsforum, der er gået sammen med Tarm & Omegns Havekreds om at få skabt en oase på arealet ved Søndermarken, og efter at huset er væk, bliver der en åbning mellem Bybækken og Storegade, der især vil være nyttig, når der holdes Markedsdage i Tarm. Så bliver det nemt for markedets gæster at gå gennem haven og op på Storegade, hvilket butikslivet i byen vil få stor glæde af.

Ejner Melballe var guldsmed i Tarm, og det er hans plejesøn, der har solgt huset Storegade 50 til nedrivning. Tarm Udviklingsforum fik det på meget favorable vilkår, hvis de ville opkalde haven efter Ejner Melballe.

- Det passer os fint, for så har både grunden og ideen fået en historie, siger Lasse Nielsen fra Tarm Udviklingsforum.

I haven er der nu etableret terrasser, hvor man kan sætte de små hytter, som bruges til boder ved fællesarrangementer i byen. Tarm Skole er nærmeste nabo, og der bliver højbede, så eleverne kan dyrke grøntsager, og frugterne i haven kan nydes af Søndermarkens beboere og eleverne på skolen. Ejner Melballes Have er en byhave, hvor alle er meget velkomne.

En grøn bande skal stå for vedligeholdelsen, og her deltager man alt efter hvordan man kan få det til at passe med sin kalender i øvrigt.

- I sommerhalvåret mødes vi den første og den tredje mandag under Kulturtagene i Tarm. Så går vi over på Bechs Hotel og drikker formiddagskaffe, inden vi går i haven, siger frivillig Inge Häggqvist.