Planerne for en kommende ny nationalpark omkring Skjern Å er næsten på plads

Skjern-Tarm: Den fornemme titel "nationalpark" involverer ingen som helst form for beskyttelse af naturen i det pågældende område ikke desto mindre er netop grænsedragningen af en kommende nationalpark omkring Skjern Å et af de helt centrale spørgsmål, der skal diskuteres når Skjern Å-Udvalget og den rådgivende Grønne Følgegruppe mødes. Og her er 64.000 kronersspørgsmålet; skal private lodsejeres jord inkluderes i nationalparken?

Stor enighed

Både følgegruppen og Skjern Å-udvalget har siden sommer på månedlige møder drøftet netop grænsedragningen og visionerne for den kommende nationalpark.

- Det har været vigtigt for os også at sikre konsensus og kvalitet i det forslag til en ny nationalpark som vi kommer til at fremlægge. Derfor værdsætter vi følgegruppens bidrag - og derfor består udvalget og følgegruppen af folk med forskellige udgangspunkter, ståsteder og tilgange til en nationalpark omkring Skjern Å, forklarer Hans Østergaard og fremhæver, at man er enige om det meste.

- Ud fra de tilbagemeldinger jeg får fra møderne i Den Grønne Følgegruppe, tør jeg godt sige, at der også blandt organisationsfolkene er en bred enighed om, at vi vil det her, tilføjer Hans Østergaard.