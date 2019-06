Pladsmangel i børnehuse: Politikere vil udvide tre steder

- Det er jo rigtig fint, at de tager på udflugt, men på sigt er det ikke en holdbar løsning, siger Trine Ørskov (A), formand for børne- og familieudvalget.

Faktisk så meget, at Holmsland Børnehus har måttet låne lokaler på plejehjemmet i Kloster, mens Hemmet Børnehus tager på udflugter til deres skovhytte for at lette presset.

Inden for de senere år har de tre institutioner fået en vuggestuegruppe, og da fødselstallet er steget siden i disse områder, er der for alvor blevet pladsmangel.

Årsagen er, at Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus og Holmsland Børnehus har for lidt plads.

RINGKØBING-SKJERN: Nogle udgifter kommer temmelig ubelejligt, og det gør det også for børne- og familieudvalget, der i en sparetid har besluttet at sende en anlægsbevilling til budgetkonferencen på 4,7 millioner til at få udvidet tre daginstitutioner.

Gå tilbage til dagplejere?

I sidste byrådsperiode blev det besluttet at nedlægge dagplejerne i de pågældende områder og i stedet etablere vuggestuepladser i børnehaverne.

Det var en måde at imødegå presset i de mindste institutioner på, for dagplejegrupperne var blevet for små, og børnehaverne manglede børn.

Nu er pladsen så blevet for trang, og det rejser spørgsmålet, om beslutningen dengang var fornuftig set i lyset af, at det kræver en investering senere.

En af løsningsforslagene til at afhjælpe pladsmanglen er at nedlægge vuggestuepladserne og få ansat nogle dagplejere i områderne til at passe børnene i alderen 0-2 år. Det vil betyde, at der bliver vendt tilbage til den oprindelige udgangspunkt.

- Vi er ret enige om i udvalget, at det ikke er vejen frem. Med så små grupper er det svært at få det til at gå op med gæstedagplejere, siger Trine Ørskov.