Tarm: Pilgrimsudvalget inviterede igen til en veltilrettelagt vandring ud fra en af Tarm pastorats kirker. I år var det med Lønborg kirke som udgangspunkt. Kirken blev fyldt til gudstjenesten, og imens var det en oplevelse i sig selv at sidde og betragte de flotte kalkmalerier fra bibelhistorien.

Salmesang og pilgrimssang vekslede med tekstlæsning og sognepræst Peder Henning Söderstjernas prædiken over Salme 23 om, at alle har noget med i livets rygsæk, som det ville være godt at lægge fra sig.

Udenfor skinnede solen, og temperaturen var tæt på 20 grader, da vandrerne gik ud på ruten, som nogle steder var afmærket med små skilte med en påskelilje og andre steder med citater fra svenske og spanske ruter. Et stykke af vejen var "stille rute".