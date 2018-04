Pihl Lorentzen vil have ministersvar om skæve togtider i Skjern

Det er ikke holdbart, at elever og studerende kommer for sent i skole, fordi togene kører skævt i forhold til mødetiden, mener Venstres transportordfører.

Samtidig er hun frustreret over, at Arriva angiveligt ikke er lydhør i forhold til at flytte afgangen, så de studerende kan nå i skole til tiden.

Skjern: "Vi er mange med morgentoget fra Esbjerg til Skjern. Alle vi, der står af ved Skjern station, kommer for sent. Det gælder både studerende fra HHX, HTX og Skjern Kristne Friskole".

Brugernes ønsker

"Jeg vil gerne bede om din kommentar til nedenstående indlæg i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor der rejses kritik af togoperatøren Arrivas vilje til at lytte til passagerernes seriøse indspil til køreplanerne. Endvidere vil jeg gerne have oplyst, om der i forbindelse med det forestående udbud af togdriften i landsdelen stilles krav om, at togdriften i højere grad tilpasses passagerernes konkrete behov, herunder i forhold til uddannelsesinstitutionerne".

- Det er helt rigtigt, at det ikke er nemt at planlægge togdrift, og derfor skal vi have afklaret, om det ikke er muligt, eller om der ikke er den fornøden vilje til at ændre tiderne, siger Kristian Pihl Lorentzen.

- Hvis det er det sidste, kan vi gøre noget ved det politisk. Vi er ved at omdanne den politiske aftale om det midt- og vestjyske togudbud nu, som skal køre fra december 2020. Jeg synes, det er logik, at man tilstræber at efterkomme brugernes ønsker - i særdeleshed skoleelever og folk under uddannelse, der har brug for offentlig transport, slår han fast.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arriva.