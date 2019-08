Pigtråd, tunge dæk og mudder: Stephanie har fået 275 med til nyt forhindringsløb

Mens hun har været på barsel, har hun så fundet tid til at arrangere Pure Challenge. Det har krævet tid. For når man skal finde frivillige, have hjælp til at bygge forhindringer og finde sponsorer, er der nok at se til.

TARM: 100 deltagere. Så ville de egentlig have været godt tilfreds, for så kunne arrangementet løbe rundt. Nu har 275 så meldt sig til at kravle over høje mure, at løbe med træbjælker og blive sølet til i vand og mudder i Bybækken i Tarm.

Foruden at skulle over og under forhindringer, skal man også kunne løbe med tunge ting, hvis man vil have en god tid. I det hele taget stiller forhindringsløb krav til, at man er alsidig. For man får brugt hele kroppen, og det er noget, Stephanie Thomsen godt kan lide ved den type løb. Privatfoto

Muligheden for at prøve sig selv af på en sjov måde vil hun gerne, at flere får. Den idé er fitnesscentret Pure Performance så med på, for de står som arrangør. Og med opbakningen fra 275 tilmeldte tror Stephanie Thomsen på, at Pure Performance også næste år er klar til at byde velkommen.

Et løb for alle - godt for begyndere

For at så mange som muligt skal have glæde af løbet i dets første udgave, er det vigtigt for hende at understrege, at Pure Challenge er et begynderløb. Alle over 12 år kan deltage. Folk skal have lov til at prøve af, om forhindringsløb er noget for dem, så man behøver hverken at spurte rundt i alle fem kilometer eller at kunne klare alle forhindringer for at gennemføre og for at have det sjovt.

At løbet også er for begyndere, stiller krav til arrangørerne. Når deltagere ikke har den store erfaring, er det vigtigt, at man som arrangør bruger tid på at beskrive, hvordan de enkelte forhindringer ser ud, og hvordan man som deltager kan øve sig hjemmefra for at øge chancerne for, at man kommer bedst muligt og hurtigst muligt igennem.

Foruden at forberede det hele har Stephanie Thomsen også skullet holde formen ved lige. Hun regner nemlig med også selv at løbe igennem banen - enten inden arrangementet eller sammen med den første gruppe, som bliver sendt afsted