Peter Ingemann skal filme i Ringkøbing-Skjern: Drengedrøm På knallert

Peter Ingemann er kendt for et hav af populære programmer på dansk tv, og nu tager et nyt eventyr ham forbi Ringkøbing-Skjern og Spjald.

Ringkøbing-Skjern: Der er langt fra Skagen mod nord til Højer i syd, og der er endnu længere, hvis turen skal foregå på knallert. Alligevel er det præcis den tur, der i maj og juni venter for den populære tv-vært Peter Ingemann. Han er kendt fra programmer som "Hammerslag", "Den Store Bagedyst" og "Størst", og nu er kursen rettet mod en knallerttur, hvor den jyske vestkyst skal køres tynd. Turen tager blandt andet Ingemann forbi Ringkøbing-Skjern, og det er en drengedrøm af de store, at programmet bliver til virkelighed: - Den kommer, fra jeg var 15 år og selv kørte på knallert. Det gjorde vi lidt dengang, selvom vi jo ikke måtte. Jeg ville gerne køre gennem Jylland og hele Danmark, men så kom der gymnasium og kærester i vejen for det. For et par år siden foreslog jeg det så til TV2, og de synes, at det ville være en god idé, siger Peter Ingemann.

Jeg har glædet mig i 30 år, og det bliver ikke større. Det her er noget, der betyder noget for mig personligt. Selvom vi er et lille land, kender vi det ikke ret godt. Kan jeg være med til at give danskerne bare en lille smule og gøre folk klogere med det, vil jeg være lykkelig. Peter Ingemann, TV-vært.

Fra Spjald til TV-vært Efter sit arbejde på West-Å ved Spjald gik Peter Ingemann videre på journalisthøjskolen, og i dag er han en af Danmarks mest populære tv-værter.Hammerslag, Den Store Bagedyst, Nybyggerne og Størst er bare nogle af de programmer, som han står bag som vært.



Peter Ingemann er oprindeligt fra Ry, og han er 45 år.



Optagelserne til det nye program går i gang i maj og juni. Endnu vides det ikke, hvilken dato Peter Ingemann gæster Grillstedet ved Spjald.

Lad tingene ske Peter Ingemann har et tæt bånd til Vestjylland på flere fronter. På turen planlægger han blandt andet et besøg ved Spjald, hvor han har arbejdet på sin fars Cafeteria West Å, der ligger ved Brejning-rundkørselen. Her drømmer tv-værten om at mødes med nogle af sine tidligere kolleger på det nuværende "Grillstedet", men ellers skal turen ikke planlægges ihjel: - Vi skal ud og opleve mennesker, og jeg vil gerne planlægge så lidt som muligt på forhånd. Selvfølgelig skal noget planlægges, men det handler også om at lade tingene ske, fortæller Peter Ingemann. Og at ting sker bedst spontant, er et mantra, som Peter Ingemann har dyrket gennem flere år. Blandt andet i TV2-succesen "Størst": - Virkeligheden er mere spændende end det, man kan tænke sig til. Det er en fejl at tro, at det hele skal planlægges. Virkeligheden er meget mere sjov end det, og nogle gange er det fedt bare at møde mennesker og se, hvad der sker, mener han.

Rørende gensyn Turen bliver på en knallert magen til den, Peter Ingemann havde som ung. En model der har taget flere år at skaffe, men nu har han den, og nu glæder hovedpersonen sig til blandt andet at besøge sin gamle arbejdsplads i Spjald: - Jeg tror, at det bliver rørende at vende tilbage. Nu er jeg blevet 45 år, og så er det jo endnu lettere at blive rørt. Det var dog nogle intensive perioder, jeg arbejdede der. Også tider, hvor min far ikke havde det godt, og der er mange følelser i netop det sted, understreger han. Langs den jyske vestkyst skal flere steder af stor værdi besøges, og et kommer til at være sikkert: - Man skal ikke være i tvivl om, at jeg kører hele turen selv. Hver eneste centimeter. De godt 500 kilometer kommer til at tage mange dage, og selvfølgelig har jeg familie ved siden af. Jeg kører dog hele turen, og det er ikke sådan, at knallerten skal på en trailer og så videre til næste sted, lyder det fra Peter Ingemann.