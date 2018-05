Peter A.G og Dødens Gab fejrer idrætscentret

50 års jubilæet fejres med koncert og alternativ svømmeoplevelse.

TARM: Frivillige kræfter stod for 50 år siden bag byggeriet af Tarm Idrætscenter, som den gang "bare" var en hal. - Der er sket meget, siden den lille hal blev bygget. I dag har det udviklet sig med både fitness og svømmehal. Det synes vi da godt, vi kan fejre, fortæller Per Østergaard, der de seneste 16 år har haft ansvaret for at drive og udvikle idrætscentret. Jubilæet er allerede så småt blevet markeret med et foredrag med Preben Elkjær og et særdeles velbesøgt jubilæumsbanko i fredags, hvor 250 deltog.

Lokale på scenen Den helt store fest skal holdes lørdag 27. oktober, hvor de lokale skal finde det fine tøj frem. Da inviteres der til koncert med musikalske godter, vel at mærke med lokalt islæt. - Fenders med Anders Tind, som er fra Tarm, og Peter A.G., som gik på VGT, kommer og spiller nogle af de gamle klassikere, fortæller Per Østergaard, der også har sørger for lidt til de unge. - Vi har den gamle Tarm-dreng Frederik Rosgaard til at lave standup, og så slutter duoen Mads & Simon af med at spille musik for de unge, siger centerlederen.