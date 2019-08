Pengeregn over billardklub: 140.000 kroner vekslet til nye borde og renoverede lokaler

Tarm: Tarm Billardklubs medlemmer - der er 37 medlemmer - har i et stykke tid bemærket, at to af billardbordene opførte sig lidt mærkeligt. Når ballerne løber langsomt, kan de flere steder på bordene ændre retning. Det blev nødvendigt at anskaffe helt nye borde.

Bestyrelsen indhentede i marts 2018 tilbud på prisen for to nye borde - leveret og opstillet, og desuden kunne bord nummer 3 renoveres.

Henover foråret, sommeren og efteråret 2018 blev der afsendt i alt fire ansøgninger.

SE-vækstpuljerne 1. april 2018 20. august 2018 80.000 kroner. Ringkjøbing Landbobank Primo september 14. december 10.000 kroner. Nordea-fonden - lokalpuljen 10. september 11. december 25.000 kroner. DIF og DGI's foreningspulje 24. oktober 28. november 25.000 kroner. Tilskuddet blev dermed på i alt 140.000 kroner.

Klubben kunne se, at der også kunne blive råd til at give klublokalerne en ansigtsløftning. Dette kan kun lade sig gøre ved, at klubbens medlemmer stiller sig til rådighed med arbejdskraft.