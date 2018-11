Penge til mårhundejagt - men jæger vil hellere have skydepræmier

Mårhundejægere får tilskud til udstyr fra Miljøstyrelsen, men lokal jæger så hellere, at der kom skydepræmier per nedlagt dyr.

Nu er mårhundene svømmet over Lillebælt og har også invaderet Fyn. Derfor blev der mandag udsat en judasmårhund udstyret med gps på Fyn. Den skal lokke andre mårhunde til, så de kan blive skudt. Miljøminister Jakob Elleman-Jensen foretog udsættelsen - og fortalte samtidig, at han har øremærket 200.000 kroner til mårhundejægere, der kan bruge pengene på at købe vildtkameraer og fælder.

Desuden tror han, at der findes en mere effektiv måde til at få udryddet problemdyret, som alle er enige om ikke skal være i dansk natur.

Men selvom Niels Erik Jørgensen fra Kloster, som er en dedikeret mårhundejæger, glæder sig over puljen på de 200.000 kroner, så mener han ikke, at pengene rækker langt.

I Ringkøbing-Skjern Kommune gik omkring 400 jægere på eget initiativ sammen i sommer og har siden arbejdet målrettet på at nedbringe bestanden af mårhunde lokalt. Kommunen bidrog med 20.000 kroner, så jægerne havde lidt at komme i gang med. I flere andre kommuner, blandt andet Varde, Hedensted og Lemvig, gør jægerne det samme.

For at fange mårhunde skal jægeren have et vildtkamera på en foder- eller fældeplads. Det koster 3000 kroner plus et mobilabonnement på 600 kroner per år. Fælden koster mellem 1000-1500 kroner, og så skal der desuden en lygte til riflen, som koster omkring 700 kroner. Dertil kommer tiden og kilometer i bilen.

Bedre incitament

- Jægerne gør en stor indsats, og det vil være bedre, hvis de blev direkte belønnet for hvert dyr, de nedlægger, i stedet for at give penge for et potentielt ikke-opnået mål. Det vil også give et incitament til at få brugt udstyret. Hvis jeg fik x-antal hundrede kroner per dyr, ville jeg lade mit udstyr stå og arbejde hele tiden, siger han.

Niels Erik Jørgensen forestiller sig, at et beløb på mellem 100 til 500 kroner per dyr vil stå mål med de udgifter, som jægerne har, så udgifterne til jagten på mårhunde ikke alene ligger på jægernes skuldre.