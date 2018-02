Penge kan være på vej: Lokal støtte hjælper ildsjæle videre

Flere lokale projekter er gået videre i Realdania-kampagnen Underværker. Et af dem er planerne om at udvide Generator. Foto: Tom Jessen/Arkiv

Realdania-kampagnen Underværker har sat 45 millioner kroner af til lokale projekter og ildsjæle, og flere initiativer fra Ringkøbing-Skjern gik videre.

Ringkøbing-Skjern: Man kan komme langt med en hjælpende hånd. Den følelse kender mange frivillige og ildsjæle rigtig godt, og en hjælpende hånd er præcis det, mange af dem i denne tid håber at kunne få fra Realdania. Realdania har nemlig med kampagnen Underværker til hensigt at hjælpe lokale projekter godt på vej. 45 millioner kroner skal fordeles blandt et hav af ansøgere, der indtil torsdag klokken 12.00 har kunnet sende en ansøgning ind til kampagnen. Inden deadline skulle hvert enkelt projekt finde støtte. Gennem Underværkers hjemmeside skulle mindst 200 personer støtte projekterne, hvis de skulle gøre sig håb om et videre liv i Realdania-kampagnen. Alle projekter, der fik mere end 200 tilkendegivelser, er gået videre til bedømmelse, og flere lokale projekter i Ringkøbing-Skjern var med i kapløbet.

Underværker Underværker er en landsdækkende kampagne fra Realdania.45 millioner kroner er sat af til lokale projekter og ildsjæle, så de kan komme videre.



Der søges af flere omgange, og sidste deadline var torsdag klokken 12.00.



De projekter, der har fået mere end 200 tilkendegivelser, går videre til bedømmelse.



Bedømmelsen sker af et særligt nedsat et bedømmelsesudvalg, som hjælper Realdania med at udvælge projekter til støtte.

Populær udvidelse Flere lokale projekter valgte at søge ind til Realdania-kampagnen i håb om at få del i de penge, der er på spil. Og det er gået godt for flere af dem. Forstærket musikmiljø i Vestjylland Sted: Generator, Ringkøbing Om projektet: Projektet omfatter en udvidelse af de nuværende faciliteter på spillestedet Generator. Den nuværende koncertsal forlænges med syv meter til brug for en fast scene med sidescene. I den modsatte ende af koncertsalen konstrueres en balkon med plads til 50 personer. Planerne er desuden at lave en tilbygning med seks nye toiletter samt rengøringsrum og et "servicerum". Tilkendegivelser: 899.

Tættere på naturen Generator er ikke det eneste sted i Ringkøbing, der har sendt en ansøgning til kampagnen. Det har også Ringkøbing Udviklingsforum i samarbejde med Naturkraft: Ild i Ringkøbing Sted: Ringkøbing mellem by og kommende Naturkraft. Om projektet: "Ild i Ringkøbing" er et stort projekt, der skal skabe bedre forbindelse mellem by og natur. Man vil opsætte spejlbeklædte containere i landskabet, der skal byde på aktiviteter og være et socialt samlingssted for borgerne. Det skal også binde byen sammen med det kommende Naturkraft. Tilkendegivelser: 310.