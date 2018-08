Peder Brøgger fandt en ny art: Jeg lærte meget om naturen i Foersom Skole

Videbæk: Skovtekniker Peder Brøgger hos kommunens Vej og Park er i dag en ombejlet herre efter sit fund af en helt ny siv-art i Danmark.

Da Dagbladet ringer, meddeler hans telefonsvarer, at "han ikke er at træffe, da han befinder sig oppe i et træ, men vil ringe tilbage, når han kommer ned igen".

Lidt senere og vel ned på jorden igen fortæller Peder Brøgger, at han har haft en livslang interesse for naturen, der blev grundlagt hjemme på gården i Foersom, hvor han blev født og voksede op.

Interessen blev yderligere styrket af undervisningen i landsbyskolen.

- Jeg fik botanikundervisning på Foersom Skole af lærer Mads Samuel Nielsen i årene 1966 til '69. Og jeg var jo nok mere interesseret i det end de fleste, så jeg blev siden udlært skovtekniker i 1979 og har været ved kommunen i 33 år, siger han.

Peder Brøgger har 'godt styr' på siv-arterne, så hans rutinerede øje spottede straks det anderledes siv, der voksede i en tue ved regnvandsbassinet ved Højbovej vest for Videbæk, som er inddelt i to fenner til får og hundeluftning.

- Det siv var nyt for mig, så ja, det er det største fund, jeg har gjort. Én ting er jo at finde en plante, der er registreret og fundet én gang i Danmark. Noget andet er jo at finde noget helt nyt, som ikke har været fundet før. Det er dejligt. Det er jo en sensation. Det er jo næsten, så man flyver, siger Peder Brøgger.

Fundet af siv-arten Juncus dudleyi rejser så spørgsmålet, hvordan det dog er dukket op ved Videbæk. Arten vokser i Nordamerika og Centraleuropa, så kommunen og Peder Brøggers bedste bud er, at den har været blind passager på en gravemaskine, på en skosål eller noget helt tredje.

Siv-arten er ikke aggressiv, men kommunen vil holde et ekstra øje med det slanke siv, som foreløbig har sat 40 planter ved bassinet.

To siv er at finde i glas og ramme og pryder nu væggen hos Peder Brøgger hjemme på det nedlagte landbrug ved Troldhede, hvor naturmennesket selvfølgelig dyrker grøntsager og har frugttræer.