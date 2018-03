Patrick Nielsen ser stort på tilbud fra Jeppe Morell

Tarm/Aarhus: Jeppe Morell kan godt kigge i vejviseren efter at møde Patrick Nielsen i en boksering.

I hvert fald i nærmeste fremtid, da sidstnævnte netop har offentliggjort, at han 28. april skal møde tysk-armenske Arthur Abraham ved et stævne i Tyskland.

- Jeg synes, det virker sådan lidt som om, at han har tabt hovedet lidt. Jeg tror, det er for stor en mundfuld for ham. Det lugter af, at han bare vil have nogle penge. Han satser hele butikken, siger 28-årige Jeppe Morell om Patrick Nielsen.

I midten af februar sendte Jeppe Morells promotor og arbejdsgiver, Mogens Palle, et konkret tilbud til Patrick Nielsens lejr om at tage del i et dansk boksebrag.

- Jeg synes, han skulle have givet en tilbagemelding på min udfordring. Personligt havde jeg ikke regnet med, at han turde tage den op. Jeg synes, han har haft mange nemme modstandere, tilføjer Jeppe Morell om sin to år yngre kollega i den hårdtslående branche.

Bokseren fra Tarm siger dog videre, at 38-årige Abraham næppe bliver en nem modstander for Patrick Nielsen.