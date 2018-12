Patrekur Jóhannesson ny cheftræner i Skjern Håndbold

Skjern: Patrekur Jóhannesson er navnet på Skjern Håndbolds kommende cheftræner. Det skriver klubben i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Ansættelsen af Jóhannesson, der i øjeblikket dobbeltjobber som cheftræner for islandske Selfoss og det østrigske landshold, vækker begejstring på ledelsesgangen i Vestjylland.

- Vi er overbeviste om, at Patrekur Jóhannesson med sin erfaring og passionerede tilgang kan videreføre trænerteamets mangeårigt gode arbejde og sikre, at vi i fremtiden forbliver en fast bestanddel i toppen af dansk håndbold. Han er et godt match til vores værdier, og har samtidig stor erfaring som både spiller og træner, siger Carsten Thygesen.

Den 46-årige islænding har siden 2011 stået i spidsen for det østrigske landshold. Et job cheftræneren foreløbigt skal varetage sideløbende frem til sommeren 2020.

- Jeg er meget tilfreds med at have underskrevet kontrakt med en storklub som Skjern. Jeg glæder mig til at arbejde i Danmark - et land med rig tradition for kvalitetshåndbold - og samtidig blive en del af Skjerns flotte historie. Jeg ser frem til at starte et nyt kapitel af min trænerkarriere i Skjern Håndbold, siger Patrekur Jóhannesson i pressemeddelelsen.