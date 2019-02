RINGKØBING/SKJERN: Politiet er på udkig efter to yngre kvinder, der kører i en sølvfarvet Mercedes. Kvinderne er mistænkt for at stå bag et tricktyveri i Kibæk.

Det gik udover en 68-årig kvinde, der mandag formiddag fik stjålet sit dankort, da hun handlede i Fakta i Kibæk ved Herning. Da kvinden skulle betale, opdagede hun, at hendes pung med bl.a. VisaDankort var stjålet. Kort tid efter blev hendes dankort benyttet i Nordeas kontantautomat i Kibæk, hvor der blev hævet 15.000 kroner.

På overvågningen i Fakta ses to yngre kvinder i butikken, og disse kvinder ses efterfølgende hæve penge i Nordea. Kvinderne satte sig ind i en bulgarsk registreret sølvfarvet Mercedes E220 med en nummerplade, som lyder P6670KK.

Tricktyve er kendt for at bevæge sig vidt omkring. Skulle man se bilen eller de to kvinder, skal man gerne med det samme kontakte politiet på tlf. 114.