Pas på i morgentrafikken: Vejene er glatte som sæbe

Ringkøbing-Skjern: Her til morgen er det med at huske ordsproget, "hellere komme for sent end slet ikke nå frem".

Mandag morgen er nemlig begyndt med et farligt vejr, der kan gøre kørsel på de vestjyske veje til en risikabel affære.

Vejdirektoratet advarer om glatføre som følge af is og sne og fortæller, at der er sat gang i saltning af de større veje.

Det er da også en kedelig cocktail, der lige nu hersker på kørebanerne overalt i kommunen. Temperaturen er dykket til under frysepunktet, således at is og sne er med til at gøre kørebanen spejlglat. Desuden gøre vejret, at der mange steder dannes lange køer.

Oven i hatten blæser der også en kraftig vind fra nord, som betyder fygning. Det kan derfor være en meget god ide at tage den med ro i morgentrafikken for ikke at sætte liv og førelighed over styr.