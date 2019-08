Pas på de bare fødder: Naturens partisansøm er på krigsstien

Ringkøbing-Skjern: Naturens partisansøm. Jeg har et flot bøgetræ i haven. Jo jo, vi kæmper med en masse blade om efteråret, men den blodbøg er nu så flot, så vi lever fint med de nedfaldne blade.

Vi har nu haft en meget tør periode, og bøgens frugter falder i indkørsel og på havefliserne, hvor jeg indrømmet ikke er den store flittige mand med kosten. Men nu, hvor det har være så varmt, er fodtøjet ofte blevet erstattet af bare fødder, og så finder man ud af, at det med kosten måske er en god ide alligevel, når man har stiftet bekendtskab med naturens små partisansøm på bare fødder

Skal man tro på internettet, så passer det meget godt med, at efter en lang og meget tør sommer sidste år, kommer der et olden-år i år.

Jeg og mine bare fødders bekendtskab med naturens partisansøm kan skive under på, at der er masser af olden i min have, og kosten sikkert vil få et comeback en dag i den nærmeste fremtid.