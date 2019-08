Pas på: Piratchauffør krævede kode til Dankort fra festivalgæster

BORK HAVN: Et sent besøg på festivalen i Bork fik et særdeles træls udfald for en 63-årig mand fra Ansager og hans veninde.

Parret valgte klogelig at tage en taxa hjem fra festivalen til et lånt sommerhus i nærheden, men valget af taxa var mindre klogt. De fik et lift med en pirattaxa, som kørte dem til sommerhuset, hvor betalingen skulle falde.

Chaufføren takkede overraskende nej til at få betaling i kontanter. Han ville i stedet have mandens Dankort, vel at mærke med kode. Det ville den 63-årige dog ikke være med til og fortalte, at han ikke kunne koden. Kvinden forsøgte at finde et hævekort i huset, og imens formåede chaufføren at stjæle den 63-åriges pung, som udover dankortet indeholdt 2000 kroner.

Siden har politiet konstateret, at der er blevet gjort forsøg på at hæve penge på det stjålne dankort, hvilket kan være med til at give en ide om, hvem piratchaufføren er. Det bestjålne par kan nemlig kun fortælle, at de kørte i en sort personbil med en mørk chauffør.