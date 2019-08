TARM: Høstsæsonen er godt i gang, men for en 53-årig mand fra Tarm bliver høstfesten nok knap så festlig som planlagt. Politiet lagde nemlig vejen forbi hans have i Tarm-by onsdag ved middagstid, og her skar de ikke færre end 40 velvoksne cannabisplanter ned. Manden, der i øvrigt er ukendt af politiet, blev sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer.