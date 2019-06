Ringkøbing-Skjern: Det kan godt være, at Dansk Folkeparti er kendt for at holde nogle gode valgfester med rød- og hvidternede duge på bordene og flæskesteg ad libitum.

Men Ringkøbingkredsens Dennis Flydtkjær (DF) kunne ikke drømme om at deltage. Traditionen tro holder han sin egen valgfest hjemme i Snejbjerg, hvor familien og hans hjælpere bliver samlet til god mad, hygge og valgtv.

- Jeg synes, det vil være dårlig stil, hvis jeg på valgaftenen bare forlod de mennesker, som har knoklet for mig med valgplakater og brochurer. Derfor plejer jeg altid at være derhjemme og holde fest sammen med dem, fortæller Flydtkjær.

Også Venstres Kenneth Mikkelsen (V) vil være i kommunen det meste af dagen. Først på aftenen deltager han i Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen i Hvide Sande, herefter følger en valgfest hos Venstres kommuneformand.

Kristendemokraterne har sat alle sejl til og inviterer alle til valgfest på Westergaards Hotel i Videbæk. Partiet ligger godt i meningsmålingerne, og flere eksperter har peget på, at det er realistisk, at Kristian Andersen vinder et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds. Derfor kan det blive en fest, der går over i historien, hvis missionen om at vende tilbage til Folketinget går i opfyldelse. For at lokke den unge generation til vil der være en gratis servering, når valgresultaterne begynder at rulle ind.

Mere stille bliver det for den konservative folketingskandidat Pia Olivia Christensen fra Ringkøbing. Hun har tjansen som valgtilforordnet fra klokken syv om morgenen, til stemmerne er talt op. Herefter tager hun hjem til sin mor for at spise en sen rejemad og drikke et glas kølig hvidvin.

Andreas Albertsen fra SF begynder aftenen med at spise aftensmad sammen med sin far. Ud på aftenen mødes han med partifæller fra byrådsgruppen og bestyrelsen.

- Jeg vil gerne takke dem, der har arbejdet benhårdt i den her valgkamp I SF er mange af de lokale bestyrelsesfolk ude som valgtilforordnede, og derfor mødes vi i Rindum efterhånden, som stemmerne bliver talt op, lyder meldingen fra Albertsen, som bor i Aarhus, men altså fejrer valgdagen i Vestjylland - ligesom mange af sine kandidatkolleger.