Partner Revision udvider i Skjern

Skjern: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab har valgt at samle ressourcerne i Skjern og Ølgod, således at kontorerne samles i de nuværende lokaler i Skjern. Alle medarbejdere flytter med fra Ølgod til Skjern, og kunderne bliver betjent af de samme kontaktpersoner.

Et større kontor med flere kompetencer giver mulighed for en bedre kundebetjening, ligesom mulighederne for at tiltrække og uddanne medarbejdere bliver større.

Kontoret vil fremover beskæftige 23 medarbejdere, hvoraf 3 er statsautoriserede revisorer, og 7 er registrerede revisorer. Statsautoriseret revisor John Andersen, der tidligere har været tilknyttet begge kontorer, bliver afdelingsleder på det fælles kontor.

1. oktober 2018 er det 15 år siden, at Partner Revision etablerede sig i Skjern/Tarm og 8 år siden i Ølgod.

Flytningen af kontoret vil være gennemført inden 1. oktober 2018.

Partner Revision bibeholder det nuværende telefonnr. og et mødekontor i Ølgod på den nuværende adresse.