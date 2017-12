Parkejer undrede sig over litaueres færden

De to feriehuse, som tyvene har lejet i et par uger i december, er bygget sammen i et dobbelthus. De to ældste af mændene boede i det ene hus, mens de fire andre var i det andet hus.

- Politiet begyndte at komme om onsdagen. De lånte nøgler til et hus, så de kunne overvåge dem. Vi lod bare politiet gøre, hvad de skulle gøre, fortæller Allan Nielsen, der 1. december overtog familieparken sammen med sin kone Anja Jeppesen.

Tippet blev taget alvorligt, og efterforskere begyndte at overvåge først de to af mændene og senere samtlige seks litauere.

HEE: Onsdag i sidste uge fik politiet et tip fra en borger omkring Hee, som undrede sig over to af de litauiske mænd, der boede i et feriehus ved Familiepark West i Hee.

Hjalp ved ankomst

Hytterne er lejet gennem Novasol, så Allan Nielsen har ikke haft meget med litauerne at gøre.

- Jeg var lige kort ovre for at hjælpe de to af dem, da de ankom, for der var lidt rod med nøglerne og betalingen, fortæller Allan Nielsen.

Litauerne fortalte, at de var kommet for at fiske. Det undrede Allan Nielsen sig over, for fiskesæsonen var ved at være færdig.

- Der var flere ting, der virkede lidt mystiske, blandt andet det at de kørte i en engelsk indregistreret bil. De skabte vist mere opmærksomhed for dem selv, end godt var, siger parkejeren.

Han glæder sig over, at tyvene er blevet standset. Hans egen familie har selv oplevet et indbrud, og det var ikke en god oplevelse