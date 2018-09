Paramedicinere må også foretage afsluttende behandling

Ringkøbing-Skjern: Reddernes Udviklingssekretariat går nu i rette med udtalelser fra regionrådsmedlem Susanne Buch Nielsen (SF) om paramedicineres kompetencer.

Susanne Buch Nielsen, der også er lektor ved sygeplejerskeuddannelsen på VIA i Holstebro, udtalte:

"Det er rigtigt, at paramedicineren er uddannet til at agere i kaotiske ulykker og på det felt har en fordel frem for sygeplejersken, men i to tredjedele af tilfældene bliver ambulancer og sygeplejerske kaldt ud til medicinske patienter. Paramedicineren kan ikke afslutte en behandling på stedet, som sygeplejersken kan, men skal afvente lægen eller køre patienten til hospitalet".

Maja Broløs, sundhedspolitisk specialkonsulent hos Reddernes Udviklingssekretariat mener, at Susanne Buch Nielsen udtalelse må bero på en alvorlig misforståelse.

- Ifølge loven skal paramedicinere kunne foretage afslutning af visse patientgrupper på stedet, eksempelvis diabetespatienter, og har altid mulighed for at undgå indlæggelser og færdigbehandle en præhospital patient på stedet i samråd med en læge. Dette sker hver dag i Danmarks ambulancer og akutbiler, siger Maja Broløs.

Hun understreger, at paramedicinere har de uddannelsesmæssige forudsætninger for at håndtere medicinske patienter.

- Paramedicinerne i Danmark er uddannet til at håndtere alle tænkelige præhospitale situationer. De er uddannet til at behandle både medicinske- og traumepatienter og har solid erfaring i det, og de kan i samråd med lægen afslutte en række patientgrupper på stedet, siger Maja Broløs.

Debatten om paramedicinere er opstået, efter at regionsrådsformand Anders Kühnau (S) foreslog at nedlægge de sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive og erstatte dem med paramedicinere, som er særligt uddannede Falck-reddere. Regionsrådet vedtog at afvente en rapport om det præhospitale beredskab, inden der træffes beslutning om sygeplejerske-akutbilerne.