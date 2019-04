Påskens gode vejr lokkede kunderne ud og ind i butikkerne

Ringkøbing-Skjern: Vi danskere elsker varme og solskin, især efter en lang og ofte våd vinter, så påskens gode vejr er blevet nydt på terrasserne og i haverne.

Også de butiksdrivende har kunnet mærke, at solen kom frem og fik temperaturerne til at stige.

- Butikkerne har haft en rigtig god påske. Når temperaturen stiger, skal folk have en lettere jakke og nye sko. Her i butikken kunne vi godt mærke, at folk påskelørdag ville have nye sandaler eller lettere sko i stedet for vinterstøvlerne, fortæller Anita Søjbjerg fra EP Sko i Videbæk, der også er formand for Videbæk Handel og Erhverv.

I Skjern tyvstartede butikkerne påsken med at holde Open by Night onsdag.

- Da var det gode vejr begyndt, så der var rigtig mange mennesker på gaderne. Alle får bare mere lyst til at komme udenfor, når temperaturen stiger, og folk får lyst til at få noget nyt - tøj, sko, interiør og dufte, fortæller bychef Mette Christensen fra Skjern Handelsforening.

Foreningen havde for første gang arrangeret bagagerumsmarked på Pakhuspladsen, og det blev en stor succes.

- Da vejrudsigten lovede godt vejr, begyndte tilmeldingerne at strømme ind, og der var nok 25 boder, så pladsen var næsten for lille, siger Mette Christensen.

Også i Ringkøbing kunne butikkerne godt mærke, at turistsæsonen er startet.

- Samtidig er påsken tidspunktet, hvor sommerhusejerne selv kommer i husene og gør klar til sommeren. De er jo stamkunder i Ringkøbing, forklarer købstadschef Jacob Muldkjær Rasmussen.

Der blev for første gang arrangeret kunsthåndværkermarked i påsken, og det blev et tilløbsstykke lørdag.

- Vi arrangerer endnu et par ekstra kunsthåndværkermarkeder omkring de skæve helligdage, inden de ordinære markeder kommer i juli og august, fortæller Jacob Muldkjær Rasmussen.

Også i Hvide Sande kunne butikkerne mærke, at turistsæsonen er startet.

- En sen påske med godt vejr trækker rigtig mange folk til, så vi har løbet stærkt. Turisterne har været forbi, både danske og tyske, de lokale var forbi, så der har været mange mennesker på havnen i Hvide Sande hen over påsken, fortæller HP Thøgersen fra Huset i Hvide Sande.

Der har også været mange sommerhusejere forbi butikken.

- De gør huset klar til udlejning i påsken, og så fortæller de ellers, at de første selv kommer igen, når turistsæsonen er slut, siger HP Thøgersen.