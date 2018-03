Ådum: Påskeinspiration var temaet for Ådum Husholdningsforenings vellykkede aftentur til "Mormors Ting og Sager" i Lyne.

Her blev de 21 deltagere godt modtaget og vist rundt på det tidligere "Lyne Kro & Hotel" i krostue, indbydende værelser og i blomsterbutikken. Husmødrene fik et indblik i de mange aktiviteter, som foregår i huset, og at der stadig kan nydes et måltid mad her.

Kaffen var klar til husmødrene, som kunne sætte sig til et veldækket bord med frugt, boller, nybagt kringle, rådhuspandekager og flødekager.

Imens fortalte Eva Jensen forhistorien. Hun kvittede for fem år siden København til fordel for Lyne sammen med sin mand, mor, børn og børnebørn. Her er familien faldet så godt til, at Eva Jensen, der er bedst kendt som "mormor", i august sidste år forpagtede hotellet af Lyne Invest.

Blomsterbutikken er omdrejningspunktet. For 42 år siden blev Eva Jensen udlært inden for branchen og har siden været beskæftiget med blomster. Hun viste sit store engagement under demonstrationen af buketter og dekorationer til påsken og fik stor applaus fra husmusmødrene.

