På vej: Videregående uddannelse på vestjysk

Esben Lunde Larsen har længe arbejdet for at få uddannelserne ud i landet. Nu er der udsigt til at det faktisk også sker. Arkivfoto

Ringkøbing-Skjern har udsigt til at få en videregående uddannelse, når regeringen onsdag præsenterer nyt udspil. En kæmpe gevinst for området, mener minister.

Ringkøbing-Skjern: Mange års politisk benarbejde ser nu ud til at give pote for den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Når regeringen på onsdag præsenterer en plan for udflytning af uddannelser, så tyder alt på, at der er en videregående én af slagsen på vej til Ringkøbing-Skjern. Udsigten glæder Lunde Larsen, der i sin tid som viceborgmester i kommunen og som uddannelsens- og forskningsminister har haft det som mærkesag at flytte uddannelser ud i landet. - Jeg har i årevis haft en vision og ambition om at sprede uddannelseslandskabet ud, så de uddannelser, man kan tage, matcher det, erhvervslivet efterspørger. Hvis man også i de tyndt befolkede områder skal kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft, så er det afgørende, at der også er uddannelsesmuligheder. Det er et nybrud med årtiers uddannelsestænkning, regeringen gør op med nu, og det er jeg meget tilfreds med, siger Esben Lunde Larsen, der ikke er i tvivl om, at det vil blive en gevinst for kommuner som Ringkøbing-Skjern.

En god nyhed Det er indtil på onsdag uvist, hvilken uddannelse, der er tale om. Men et godt bud er indenfor turisme. I hvert fald har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) selv nævnt turistvæksten i det vestjyske som en godt argument for at flytte aktiviteter mod vest. Kommunens unge hører i dag til landets flittigste til at tage en ungdomsuddannelse. Hele 95 procent går den vej, men en stor del af dem tager aldrig en videregående uddannelse. Det kan de måske komme til med et relevant tilbud i området. Formand for kommunens vidensudvalg Lennart Qvist (V) kalder det en god nyhed, at kommunen har udsigt til et nyt uddannelsestilbud. - Det er dejligt, at der er blevet lyttet til vores ønsker om nye uddannelsesmuligheder. Det kan være med til at give hele vores område et løft at få en videregående uddannelse, siger han og fortsætter: - Vi skal ikke forhindre vores unge i at rejse til storbyer eller udlandet, men et lokalt tilbud vil være en god mulighed. Måske også for nogle af de lidt ældre unge, som måske ikke er kommet i gang med en uddannelse endnu. Hvis en uddannelsesafdeling bliver en succes, kan det måske blive til flere, siger han.