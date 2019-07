På tur i trætoppene hos Wow-Park: - Jeg troede ikke, jeg turde

I Wow-Park får både børn og voksne mulighed for at udfordre sig selv og prøve ting, som de ikke i forvejen troede, de kunne. De kan også øve sig i at gå på line, og bliver man for svedig, kan man slappe af i hængekøjerne.

Finderup: Man kan tydeligt høre børnenes glædeshvin. Men det kan måske godt tage lidt tid at finde ud af, hvor det kommer fra. Det kommer ikke fra bålpladsen, selvom en flok elever fra Videbæk Kristne Friskole har slået sig ned her. Det kommer derimod oppefra. Oppe i trætoppene svæver en stor flok unger. Eller svæver er måske for meget sagt. De kravler i virkeligheden rundt i store net. Det store net og de små huse i trætoppene, som man kan vandre til og fra, er blandt gæsterne i Wow-Parks favoritter. Det fortæller Kaj Bräuner, der er salgs- og marketingmanager ved den anderledes forlystelsespark, der ligger mellem Finderup og Hanning. - Det er blandt andet de to ting, som vi skiller os ud på i forhold til andre parker. Vi serverer heller ikke sodavand og slik. I stedet kan man købe økologisk læskedrik og juice i caféen, siger han.

Wow-Park Adresse: Løvstrupvej 1, 6900 Skjern

Åbningstider: I juli og august åbent dagligt klokken 10-17

Priser: [list]

2-4 år: 105 kroner

5-65 år: 150 kroner

66 år og over: 105 kroner

Det er også muligt at købe årskort

Grupper på 20 personer kan få rabat på entréen





Hovedattraktion: Det mest populære er gåturen i trætoppene, hvor man går fra træhus til træhus [/list] [/list]

Fast tradition for Mariehønen I dag har 30 børn fra sfo'en Mariehønen i Astrup også taget turen til Wow-Park. Det er næstsidste skoledag, så de fejrer, at det snart er sommerferie. - Det er så godt et sted. Børnene får bevæget sig, og de får øvet deres motorik og at holde balancen, siger pædagog Jette Stefansen og fortsætter: - Det er også det sociale. Vi sidder her ved bålpladsen, og så skal vi bage snobrødsdej. Vi har også frugt og vand med. Det er lidt blevet en fast tradition, at vi tager herud med hele sfo'en en af de sidste skoledage. Vi har lejet en bus, og så har vi fået lov til at tage dem ud af skolen klokken 12, siger hun.

Trætte børn med hjem En pige, der går i sfo'en, kommer hen til Jette Stefansen. - Hvad, synes du, er det sjoveste?, spørger pædagogen. - Jeg kan godt lide svævebanerne og husene og at gå i luften, svarer pigen. - Prøvede du noget, du ikke troede, du turde? - Ja, jeg kom op i husene i træet og så vippede det!, siger pigen, inden hun løber væk for at prøve en ny ting i Wow-Park. - Det er meget frit for dem at være her. Jeg behøver ikke stå og passe på. Det er så sikkert. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for dem at falde ned. Og de kan jo se på hinanden, at der ikke sker noget, hvis de prøver noget, de måske ikke turde. Så vi får nogle trætte børn med hjem i bussen, griner pædagogen, der samtidig understreger, at næste år går turen også til den aktive forlystelsespark.

Op til fantasien - Wow-Park er en forlystelsespark, hvor man selv skal bevæge sig. Børnene kommer ud i naturen, og her kan børn og voksne lege sammen. Det hjælper også i forhold til indlæringen, siger salgs- og marketingmanageren Kaj Bräuner. Man kan træne sin balance, og man kan få udfordret sin højdeskræk og klaustrofobi. Det sidste foregår i troldens Max's hule. - Vi plejer at sige, at det er ham, der ejer parken. Men han kommer selvfølgelig kun frem om natten. Om dagen kan man kravle rundt i hans hule, og se om man kan finde ud det "rigtige" sted. Sådan er der mange ting, man kan lege her. Det er op til fantasien. Vi har heller ikke noget kort over parken. Man skal selv være med til at skabe legen, siger han. Men hvis man ikke er så god til selv at skabe legen, kan man booke en legeinstruktør. Det gør både firmaer, spejdere og skoler ofte brug af, hvis de besøger parken. En legeinstruktør sætter gang i festlighederne ved blandt andet at lave konkurrencer for hold.

