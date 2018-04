På søndag jagter vi drømmen om Final 4

Skjern-spillerne tror alle på, at de kan lave endnu et mirakel, når de søndag hjemme i Skjern Bank Arena skal forsøge at indhente et nederlag på seks mål i kvartfinalen i Champions League mod Nantes.

Holstebro: Et nederlag der kunne have været større i Nantes i søndags. Et nyt klart nederlag onsdag i Holstebro.

Man kunne godt tro, det ville sætte sine spor hos Skjern-spillerne.

- Nej de nederlag bekymrer mig egentlig ikke. Søndag er en ny kamp. Det er et helt andet scenarie. Det er den dag, den kamp, hvor vi jagter en vild drøm. Den kamp kan ganske enkelt ikke sammenlignes med noget andet. Det er den bare for stor til. Den største kamp for os. Når vi står klar på søndag, så er vi ikke påvirket af eksempelvis kampen i dag. Så her vi glemt nederlaget i Holstebro, sagde Christoffer Cichosz.

Han forsikrede om, at han tror på, Skjern kan lave et nyt mirakel. En opfattelse han deler med alle holdkammerater.

- Vi er nede med seks mål, og det er meget mod et stærkt hold som Nantes. Men vi har en chance. Den chance forfølger vi med alt, hvad vi har. Vi ved, vi kan spille på et utroligt højt niveau. Det har vi vist før. Det kræver, vi leverer en toppræstation, hvis drømmen om Final 4 skal opfyldes, fortsatte Christoffer Cichosz.

Træner Ole Nørgaard er helt på linje med sin stregspiller.

- Vi vil jagte den spinkle mulighed, der er. Vi skal have en god dag, mens Nantes skal komme med den der franske arrogance, som vi så skal håbe på, vi kan straffe, fordi de har en dårlig dag, sagde Ole Nørgaard.

Han er glad for, Nantes ikke lukkede kvartfinalen allerede i første hug.

- Det var de tæt på at gøre. Men vi fightede os tilbage. Vi fik det ændret til noget brugbart i returkampen. Men det er en stor opgave, vi står over for. Nantes er super super gode både individuelt og kollektivt. For mig at se kan de godt gå hele vejen i Champions League. I det daglige spiller de jo på deres gode dage lige op med klassehold som PSG og Montpellier, sagde Ole Nørgaard.

Han ved ikke, om Bjarte Myrhol og Emil Nielsen bliver klar til kamp. Og om de slidte finder nogle ekstra kræfter frem.

- Jeg troede faktisk tirsdag, at alle ville kunne spille i dag. Jeg ved helt ærligt ikke, hvordan det ser ud søndag, men vi spiller med det, vi har. Sådan er vilkårene jo, sagde Ole Nørgaard.