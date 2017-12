På juleferie med god samvittighed

Skjern: Absolut tilfreds.

Det var den betegnelse, Skjern Håndbolds cheftræner Ole Nørgaard ville hæfte på Skjerns indsats i efteråret og det første af vinteren helt frem mod jul.

Men Ole Nørgaard har bestemt heller ikke grund til at være alt andet end tilfreds.

17 ligakampe har givet 13 sejre, tre uafgjorte og kun et enkelt nederlag på udebane mod BSV. Det giver en foreløbig førsteplads med 29 point et enkelt point foran GOG, mens der er hele syv point ned til BSV og TTH Holstebro på en delt tredjeplads. Ti kampe i Champions League gav en førsteplads i puljen, så Skjern er videre i turneringen til forårets kampe. Super Cup blev vundet.

- Vi har mange flere point i ligaen på nuværende tidspunkt, end man havde kunnet forvente af et hold, der i sommerpausen skiftede ud på syv pladser. Vi har haft et flot efterår. Vi har spillet mange fine kampe, vi har trænet godt, og også uden for banen har det fungeret fantastisk. Alt har været godt. Men vi har ikke vundet noget endnu, sagde Ole Nørgaard.

Han var glad for sejren over Skanderborg, selv om den var kneben.

- Vort forsvar fungerede ikke. Heldigvis er det sjældent, vi lukker hele 20 mål ind på en halvleg. Det gjorde også, at vi slet ikke kom til at løbe kontra efter pausen. Men ros til Skanderborg. De spillede klogt og tålmodigt, og vi fik aldrig fat i dem. Respekt for det. Det var på mange måder en lidt typisk kamp for os. Vi kører sjældent vore modstandere over i ligaen. Jo det er sket med GOG og TTH Holstebro. Men i de andre kampe har vi mere været den lille smule bedre, der har været afgørende. Vi har haft et stabilt godt niveau, der ikke rigtig har nået samme niveau som i flere af vore meget flotte kampe på hjemmebane i Champions League. Der har vi vist topniveau, og det er det niveau, vi skal finde frem igen, når alt skal afgøres i slutspil og så videre, sagde Ole Nørgaard.

De fleste spillere er gået på julepause med god samvittighed. Tibor Ivanisevic og Bjarte Myrhol skal begge med til EM, så de fortsætter med at træne med deres landsholdstrupper. De øvrige Skjern-spillere møder først ind igen den 8. januar.

- De har dog alle fået et fysisk træningsprogram med hjem. Nogle har mere behov for at slappe af end andre, men de skal holde sig lidt i gang fra før nytår. Når vi mødes igen, skal der trænes hårdt fysisk, så alle kan være klar til et forår, der formentlig bliver lige så hårdt som efteråret, sagde fysioterapeut Hans Jensen.