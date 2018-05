På akademiet koster fejl ingenting

Ringkøbing-Skjern: Anders Axelsen og Line Nørgaard kender det fra deres klubber.

Fra Esbjerg FB og fra Silkeborg IF, hvor de unge mennesker spiller fodbold på højt niveau.

Mens det er fantastisk at have chancen for at prøve sig af sammen med de bedste, er presset der også.

Man skal gerne på holdkortet til weekendens kamp. Selv om man også på sit klubhold træner for at blive bedre, er sigtet dels at komme på holdet i weekenden og dels at gøre holdet klar til at tage tre point i samme kamp.

Der er ikke plads til en stor fejlmargin, når Anders og Line er til træning og spiller kampe.

En af trænerne på talentakademiet Ringkøbing-Skjern, Jørgen Lune, forklarer, hvad det betyder, når der ikke er udtagelse til næste kamp at forholde sig til.

- I forhold til de store klubber er det et frirum på akademiet. Her koster det ikke noget at fejle, siger Jørgen Lund.

- Vi har fokus på spillerne individuelt, og vi har ingen overvejelser omkring, hvem der skal starte inde eller ned på andetholdet i weekendens kamp, fortsætter han.

Han er derfor ikke i tvivl om, at det, man lærer på akademiet, giver noget ekstra ballast, hvis det lykkes at komme videre til en klub med et højere niveau end det, man kan spille på lokalt.