Det er blevet september. Første måned i efteråret. Dagene bliver kortere, og vi kan have dage med Indian Summer her i september. Dage, der lokker til en lille flyvetur hen over Naturkraft - byggeriet til over 200 millioner kroner, der er på vej op udenfor Ringkøbing. Og nu begynder det at ligne noget. Man kan begynde at skelne, hvor bygningerne skal ligge, og de store søer ud mod ringvejen har fuglene allerede fundet interessante. Der sker hele tiden nyt. Stort som småt herude i Naturens Rige. Sjovt at følge dette byggeri gennem tiden, til det skal åbne til påske 2020. Foto: Jørgen Kirk