Hele sommeren har vi i haven været heldige at have kurrende duer både morgen og aften. Et par ringduer (skovduer) har fundet vores have og omegn indbydende og har kurret lystigt. En rede har de ikke haft, men lygtepælen er et yndet sted for morgen-kurren og fjer-pilleri. og så flyver der indimellem en lille fjer, som endnu ikke er blevet til fem høns. De har tid endnu, for det er først fra 16. oktober, der er jagttid på skovduer. Foto: Jørgen Kirk