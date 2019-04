Forårstegn er der mange af i Naturens Rige: De første spæde skud på træer og buske er på vej. Cyklerne kommer frem. Lærken slår sine første triller oppe i den blå himmel. Eller som her, hvor vejen gik forbi Stauning Havn, hvor kostene fra sejlrenden på ny er sat i vand, for at stolperne kan trække vand, inden de skal sættes på plads ude i sejlrenden her i foråret. Kostene tages ind om vinteren, for at en isvinter ikke skal ødelægge dem, og derfor ligger de vinteren over på land og tørrer. De tørre stolper skal så først "suge" vand før de atter kan sættes på deres sommerplads ude i fjorden. Som fotograf er det dejligt at kunne lave et foto, der næsten kun består af rene røde, grønne og blå farver - de såkaldte RGB-farver. Når dette billede ses i Dagbladet er kostene sikkert kommet på plads ude i fjorden og varsler snarlig sommer.