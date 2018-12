Paris: I det første kvarter gik det pænt, men resten af Skjern Håndbolds kamp ude mod storholdet Paris Saint Germain udviklede sig fuldstændigt som frygtet med PSG som klart bedst, og det hele endte med klar sejr på 38-28 til PSG.

Hvis man kigger på statistik, så er der en meget iøjnefaldende ting: redningsprocent.

Skjern Håndbold stod med uhørt lav procent. Emil Nielsen og Bjørgvin Gustavsson blev reelt skudt sønder og sammen, og en redningsprocent på fem viser, at de to målmænd kun reddede to bolde i alt. Så er det altså totalt umuligt at stille noget som helst op mod en af favoritterne til at vinde Champions League.

Skjern haltede en smule efter fra start. Forsvaret gjorde det ok, og i angrebet kom Skjern frem til gode chancer og fine scoringer. Otte mål på et kvarter ude mod PSG er mere end godkendt.

Men fra 12-10 rykkede PSG til 16-10. Den føring holdt PSG frem til 19-13 ved pausen, selv om Skjern var begyndt at spille syv mod seks i angrebet.

Skjern holdt fast i syv mod seks, men denne gang fik det ikke samme positive effekt, som da de to hold mødtes i Herning.

Omvendt kunne Skjern defensivt intet stille op. PSG kørte flotte gennemspillede angreb frem til helt åbne chancer, og en spiller som Sander Sagosen lagde et hårdt og tungt pres på Skjerns forsvar kampen igennem.

PSG scorede efter behag, og hjemmeholdet udbyggede uden problemer føringen til ti mål. Der var ganske enkelt klasseforskel på de to hold.

Skjern forsøgte meget, men intet var godt nok lørdag aften i Paris. Jo der blev trods alt scoret 28 mål, og der var fine scoringer af Sebastian Augustinussen, Anders Eggert, Eivind Tangen, Thomas Mogensen, Christoffer Cichosz og i slutfasen også tre af Jan Grebenc. Men 28 mål var kun pynt.

Nederlaget betyder, Skjern Håndbold nu ligger nummer syv i puljen i Champions League, hvor der er pause frem til foråret. Derfor kan Skjern i de næste uger koncentrere sig fuldt ud om fire meget vanskelige kampe i ligaen, hvor Skjern skal have bedre fat for at holde fast i en plads i slutspillet.