Overvældende hyldest til Skjern Håndbolds helte

Skjern: Fuldmånen skinnede på himlen, der senere blev oplyst af et gigantisk fyrværkeri foran Skjern Bank Arena, mens man i det fjerne kunne se de blå blink fra den politibil, der eskorterede Skjern Håndbolds bus på plads.

Da anfører Bjarte Myrhol steg ud af bussen med pokalen højt hævet, var det til enorm hyldest fra flere hundrede tilhængere, der godt midnat stod parate til at modtage Skjern Håndbolds danske mestre.

Til tonerne af We are the Champions stod Skjern-truppen og sang med i vilden sky inde på scenen i hallen. Kønt var det ikke med det meget blandede mandskor, men det var intenst og dejligt.

Tilskuerne hyldede flere af spillerne, der også tog ordet.

- Man kan se, hvor meget det her betyder for Skjern, for vores by Skjern. Vi er vildt glade for den opbakning, vi får her i dag men også alle andre dage. Tak, sagde Bjarte Myrhol, inden han begyndte at synge Campeone, Campeone i vilden sky.

Markus Olsson tog også ordet - på svensk.

- Tak som Fan. Jeg er glad i hjertet for alt det, jeg har oplevet her i Skjern. Tak som Fan.

Så begyndte tilskuerne lige så stille at sive hjemad. De havde fået, hvad de kom efter - hjembringelsen af pokal og guldmedaljer som tegn på, at Skjern Håndbold igen er danske mestre.