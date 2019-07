Overtager gammel skole: Grejproducent vil tiltrække flere lakseturister

Fiskegrejproducenten Zpey vil renovere den tidligere Albæk Skole for at kunne huse flere lakseturister.

Ånum: Grejproducenten Zpey vil udvide og renovere i håbet om at tiltrække flere lystfiskere til lakseland.

Derfor har virksomheden, der blandt andet huser lakseturister og arrangeret fisketure for disse ved Skjern Å, netop købt den tidligere Albæk Skole, hvor den de seneste par år har lejet sig ind.

- At vi nu kan købe og renovere bygningerne er en direkte konsekvens af laksefiskeriet. Vi er rigtigt glade for, at vi nu ejer huset, siger direktør i Zpey, Per Pedersen.

Håbet er at kunne opgradere forholdene og udvide antallet af sengepladser for i de kommende år at hive flere lakseturister i land.

- Det betyder rigtig meget for os, at vi nu ejer huset. Vi har været hernede i nogle år, hvor vi har lejet det. Her har vi brugt en masse knofedt, men nu kan vi selv skifte ud og begynde at renovere med vores egne penge. For nu ved vi, at vi skal blive her, siger direktør Per Pedersen.

Planen er, at huset skal have et nyt køkken, nye badefaciliteter og lejligheder, som kan lejes ud til lystfiskere.