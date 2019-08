Overtagelse til oktober: Dagligvarebutik åbner inden sommerferien næste år

Skjern: Rema 1000 er langt med planlægningen af den kommende butik på Farverivej 5, hvor Skjern Autoservice ligger i dag.

- Vi har fået godkendt lokalplanen for området og er i gang med at indhente byggetilladelse. Hvis alt går som forventet, så åbner den nye butik i første halvår af 2020, fortæller direktør Jan Poulsen fra Rema 1000.

Rema har aftalt med sælger af ejendommen, at overtagelsen sker 1. oktober.

- Det passer vist bedst i den nuværende ejers planer, siger Jan Poulsen.

Rema Butiksudvikling er allerede godt i gang med projekteringen af den nye butik.

- Der skal både søges nedrivningstilladelse og byggetilladelse hos kommunen, og det kan godt tage noget tid. Nedrivning kan jo også godt tage længere tid end forventet. Når vi skal til at bygge, har vi erfaring for, at der godt kan være ventetid på betonelementer. Det har forsinket andre nye butikker, forklarer Jan Poulsen.

Rema skal også betale for de svingbaner, der skal være med til at få trafikken på Østergade til at glide så let som muligt.

Med alle forbehold in mente håber Jan Poulsen, at den nye Rema 1000 kan åbne inden sommerferien 2020.

Ud over en Rema 1000-butik skal der også være en udvalgsvarebutik på grunden.

- Vi skal nu i gang med at finde en butik, som har lyst til at ligge på grunden. Jeg har flere gange lovet, at vi ikke tager en butik fra Skjerns bymidte og flytter den ud til den nye Rema butik. Det kan så godt være, at der kommer en konkurrent til en af de nuværende butikker, påpeger Jan Poulsen.

Den nuværende ejer af grunden, indehaver af Skjern Autoservice, Elan Christensen, har endnu ikke en endelig aftale på plads om, hvor Skjern Autoservice skal ligge i fremtiden.