Overrasket over lufthavns elendige forfatning: Nogen må have sovet i timen

Kristian Andersen (KD) frygter store kommunale ekstraregninger for at holde liv i Stauning Lufthavn. - Vi burde være advaret, siger han.

Stauning: Selv om politikerne hvert år sender næste to millioner kroner i driftstilskud til Stauning Lufthavn, var de ikke klar over, at den er i elendig forfatning.

I hvert fald kommer det bag på 2. viceborgmester Kristian Andersen (KD), at lufthavnen akut har brug for flere penge til at renovere alt fra landingsbane til teknik, hvis den skal overleve.

- Jeg er meget overrasket over, at det står sådan til. Det undrer mig, at vi ikke har fået noget at vide før nu. Nogen må have sovet i timen, siger Kristian Andersen.

På et økonomiudvalgsmøde forleden fik medlemmerne en orientering om lufthavnens udviklingsplan af lufthavnschefen samt bestyrelsesformand og byrådsmedlem John G. Christensen (S).

Selv om der er gode idéer til nye aktiviteter, så frygter Kristian Andersen for ekstra-regninger i fremtiden.

- Da vi sagde ja til testmøller ved lufthavnen, fik vi at vide, at projektmagerne ville bruge 11 millioner kroner på ny teknik og betale for driften af den. Men nu viser det sig, at det slet ikke er nok til at opretholde lufthavnen. Jeg kunne godt være bange for, at vi kan komme til at putte mange flere penge i lufthavnen, og hvornår er nok nok, spørger han.

Tidligere har KD netop sat foden ved for at skyde flere penge i Midtjyllands Lufthavn i Karup, som kommunen er medejer af. Det skete efter en årrække med ekstratilskud.

I forhold til Stauning Lufthavn vil Kristian Andersen have et overblik over den økonomiske situation, inden hans parti beslutter, om de vil sende flere penge til lufthavnen.

- Vi er nødt til at have den debat med hinanden, om vi tror på fremtiden. Er lufthavnen meget vigtig, lidt vigtig eller slet ikke vigtig for vores område. Lige nu er jeg i syv sind og er slet ikke afklaret. For det var en overraskelse, at det stod sådan til med lufthavnen, siger han.