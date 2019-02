Overraskende kovending: Enigt byråd kræver Vesterhav Syd-møller flyttet

Selv om både borgmester og viceborgmester tidligere har konstateret, at løbet var kørt for ny placering af de omstridte kystmøller, så er de - og resten af byrådet - nu klar til nyt politisk pres.

Ringkøbing-Skjern: I politik har man som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt.

Derfor stod det her til aften klart, at et enigt byråd nu vil presse partierne bag planen om at etablere 20 kystnære møller på Holmsland Klit til at flytte møllerne længere ud på havet.

Den overraskende melding kom på byrådsmødet, hvor løsgængeren Lennart Qvist havde bedt om at få sagen på dagsorden, fordi han mener, at der er opstået en åbning for at få politikerne på Christiansborg til at flytte det omstridte projekt længere ud på havet end de 4-10 kilometer, som er planlagt.

- Det har været et langt forløb. Og vi har allerede gjort mange forsøg på at få flyttet møllerne - uden at det har gjort nogen forskel. Men med et nyt VVM-tillæg, så er der en åbning, erkendte borgmester Hans Østergaard (V).

Sammen med viceborgmester Søren Elbæk (S) har han ellers tidligere konstateret, at der ikke var mere at gøre, at løbet var kørt. Men nu lyder der helt andre toner, også fra viceborgmesteren.

- Vi har virkelig forsøgt. Men hvis der blæser nye politiske vinde og er opstået nye tekniske og juridiske muligheder, så åbner det for en henvendelse. Vi vil alle have de møller så langt ud, som muligt, og derfor er jeg indstillet på, at vi forsøger én gang mere, sagde Søren Elbæk.

Den melding glæder Lennart Qvist.

- Der giver ikke så meget mening at diskutere, hvad der er blevet gjort og ikke gjort. Det er et stærkt signal, at hele byrådet nu er indstillet på at lægge det politiske pres, der skal til. Initiativet til en flytning af møllerne skal komme fra byrådet, sagde han.

Borgmester Hans Østergaard understreger at en henvendelse til samtlige partier på Christiansborg ikke er nogen garanti for at det denne gang lykkes af flytte det politiske flertal i Folketinget.

Fjordlistens Jesper Lærke er dog optimistisk.

- Vi har en ny situation med udsigt til en national valgkamp, kan der flyttes noget, mente han.

Forud for byrådsmødet var der "kun" opbakning til fornyet politisk pres fra Kristendemokraterne, DF, SF, Fjordlisten og to Venstre-kvinder, og det var lige præcis nok til et knebent flertal.

Men på byrådsmødet kom Venstre og Socialdemokratiet altså også med.

Byrådet sagde god for ordlyden i et brev, som appellerer partierne bag mølleaftalen om at få undersøgt om de kystnære møller kan flyttes længere ud og placeres i et mere letopfatteligt mønster. Byrådet vil have undersøgt hele screeningsområdet, som går helt ud til 20 kilometer fra kysten.

Beslutningen udløste klapsalver fra de omkring 30 møllekritikkere, som var mødt op til byrådsmødet.

- Det er en kæmpe sejr. Jeg er overrasket, men vildt glad. Det kunne ikke være bedre, lød det fra Jens Bollerup, som er en af de største kritikere af mølleprojektet.