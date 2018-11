SKJERN: Da der natten til fredag var slagsmål i Skjern, begyndte stridighederne ikke på Queens Pub, som avisen på grund af en misforståelse skrev i fredags. En 20-årig kvinde og to mænd på 20 og 22 år kom i tumult med to mænd, hvilket skete i baggården mellem Skjern Bank og Queens Pub, altså ikke på selve baren.

Den ene af de to unge mænd, som blev overfaldet, blev voldsomt forslået efter både spark og slag. Han søgte efterfølgende hjælp på Queens Pub.

- Han kom ind til os bagefter, så vores bartender tog sig af ham og fik vasket blodet væk fra nogle flænger, så han kunne komme forsvarligt hjem og tale med politiet, fortæller bestyrer Henrik Holler fra Queens Pub.

Her har man gennem lang tid arbejdet hårdt for at holde ballademagere væk, og derfor er han ked af, at Queens Pub blev udråbt som gerningsstedet.